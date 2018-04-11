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Пресс-конференция к премьере спектакля "Носороги"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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12 апреля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящей премьере спектакля "Носороги" в Абхазском драматическом театре.

В пресс-конференции примут участие:

Режиссер-постановщик  Мадина Аргун;

Художник-постановщик Нодар Цвижба;

Администратор театра Хибла Цвижба.

Спектакль по знаменитой пьесе Эжена Ионеско "Носороги", написанной в 1959 году.

Впервые поставлен в 1960 году в театре "Одеон", с тех пор один из самых популярных и актуальных спектаклей.

Премьера спектакля пройдет 24 апреля в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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