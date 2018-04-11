Пресс-конференция к премьере спектакля "Носороги"

В пресс-конференции примут участие:
Режиссер-постановщик Мадина Аргун;
Художник-постановщик Нодар Цвижба;
Администратор театра Хибла Цвижба.
Спектакль по знаменитой пьесе Эжена Ионеско "Носороги", написанной в 1959 году.
Впервые поставлен в 1960 году в театре "Одеон", с тех пор один из самых популярных и актуальных спектаклей.
Премьера спектакля пройдет 24 апреля в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.