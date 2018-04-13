Пресс-конференция о культурном сезоне Россия-Абхазия 2018

16 апреля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция Министерства культуры о состоявшемся 9 апреля в Театральном зале Московского Международного дома музыки концерте Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в рамках проекта "Культурные сезоны. Россия-Абхазия 2018".

Десятый юбилейный проект прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

В пресс-конференции примут участие:

Заместитель министра и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Беслан Гурджуа;

Директор, художественный руководитель Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василий Царгуш;

Солист хора Нурби Джинджолия;

Балетмейстер Виталий Тыркба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.