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Пресс-конференция делегации Парламента по итогам визита в Крым

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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19 апреля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция делегации Парламента Республики Абхазия по итогам официального визита на XXVIII конференцию Южно-российской Парламентской Ассоциации.

В пресс-конференции примут участие:

Депутат Парламента Абхазии Батал Табагуа;

Депутат Парламента Абхазии Гиви Кварчия;

Депутат Парламента Абхазии Астамур Тарба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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