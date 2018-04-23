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Пресс-конференция о презентации сборника стихов абхазских поэтов

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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24 апреля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная презентации сборника стихов современных абхазских поэтов, которая состоялась 19 апреля по инициативе Международного сообщества писательских союзов России и Абхазии.

Всего в книге опубликовано 19 произведений, а также биографии авторов. Представлены стихотворения Вахтанга Абхазоу, Сергея Агындиа, Энвера Ажиба, Геннадия Аламиа, Виталия Амаршан, Платона Бебиа, Дмитрия Габелия, Георгия Гублиа, Владимира Зантариа, Валерия Касландзия, Гунды Квициния, Мушни Микая, Анатолия Лагулаа, Мушни Ласуриа, Гунды Сакания, Рушбея Смыр, Заиры Тхайцук, Игоря Хварцкия, Терентия Чаниа.

Составитель сборника – председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

В пресс-конференции примут участие:

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу;

Поэт, прозаик, член союза писателей Абхазии Терентий Чаниа;

Поэт, прозаик, член союза писателей Абхазии Игорь Хварцкия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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