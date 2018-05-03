Пресс-конференция о предстоящем Сухумском забеге

4 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему Сухумскому забегу, который посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день заявку на участие в забеге подали более 500 человек. Sputnik Абхазия выступает в роли информационного партнера Сухумского забега.

В пресс-конференции примут участие:

Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц;

Вице-президент Федерации триатлона Российской Федерации Алексей Ческидов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.