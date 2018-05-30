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Пресс-центр

Пресс-конференция о предстоящем форуме "Стратегия Абхазии–2025"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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31 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем форуме "Стратегия Абхазии–2025", который пройдет 2 июня в актовом зале АГУ. Тема форума: "Как обеспечить рост экономики Абхазии?"

В пресс-конференции примут участие:

  • Председатель РОО "Московская абхазская диаспора" Беслан Агрба;
  • Модератор Национального форума "Стратегия — 2025" Гарри Делба;
  • Председатель организационного комитета Национального форума "Стратегия — 2025" Даур Барганджия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7940926000.

Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com.




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