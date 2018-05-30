Пресс-конференция о предстоящем форуме "Стратегия Абхазии–2025"

В пресс-конференции примут участие:
- Председатель РОО "Московская абхазская диаспора" Беслан Агрба;
- Модератор Национального форума "Стратегия — 2025" Гарри Делба;
- Председатель организационного комитета Национального форума "Стратегия — 2025" Даур Барганджия.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7940926000.
Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com.