31 мая в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем форуме "Стратегия Абхазии–2025", который пройдет 2 июня в актовом зале АГУ. Тема форума: "Как обеспечить рост экономики Абхазии?"

В пресс-конференции примут участие:

Председатель РОО "Московская абхазская диаспора" Беслан Агрба;

Модератор Национального форума "Стратегия — 2025" Гарри Делба;

Председатель организационного комитета Национального форума "Стратегия — 2025" Даур Барганджия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7940926000.

Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com.