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Пресс-центр

Пресс-конференция по итогам участия сборной Абхазии в Чемпионате мира ConIFA-2018

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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12 июня в 12:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам участия сборной Абхазии в Чемпионате мира ConIFA-2018.

Чемпионате мира ConIFA-2018 состоялся в Лондоне с 31 мая по 9 июня. По итогам турнира сборная Абхазии заняла девятое место.

В пресс-конференции примут участие:

  • Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал;
  • Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба;
  • Капитан сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа;
  • Игрок сборной Абхазии по футболу Лаша Когония.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409260000.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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