12 июня в 12:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам участия сборной Абхазии в Чемпионате мира ConIFA-2018.

Чемпионате мира ConIFA-2018 состоялся в Лондоне с 31 мая по 9 июня. По итогам турнира сборная Абхазии заняла девятое место.

В пресс-конференции примут участие:

Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал;

Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба;

Капитан сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа;

Игрок сборной Абхазии по футболу Лаша Когония.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409260000.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.