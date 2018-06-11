Пресс-конференция по итогам участия сборной Абхазии в Чемпионате мира ConIFA-2018

Чемпионате мира ConIFA-2018 состоялся в Лондоне с 31 мая по 9 июня. По итогам турнира сборная Абхазии заняла девятое место.
В пресс-конференции примут участие:
- Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал;
- Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба;
- Капитан сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа;
- Игрок сборной Абхазии по футболу Лаша Когония.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409260000.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.