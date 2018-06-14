Пресс-конференция, посвященная показу анимационного мультфильма "Мальчик и война"

15 июня в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная премьерному показу авторского анимационного, короткометражного кино "Мальчик и война" в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".

В пресс-конференции примут участие:

Мадина Аргун — режиссер анимационного фильма "Мальчик и война";

Диана Допуа — художник анимационного фильма "Мальчик и война";

Наала Авидзба — оператор анимационного фильма "Мальчик и война".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409260000.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.