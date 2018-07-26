Пресс-конференция об итогах весенней сессии Парламента Абхазии

27 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, подводящая итоги весенней сессии VI созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

В пресс-конференции примут участие:

Вице-спикер, депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Левон Галустян;

Председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, депутат Джинджолия Алхас;



Депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Дбар Дмитрий.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.