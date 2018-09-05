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Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России XX в.»

Воссоздать образ прошлого: выставка архивных документов открылась в Абхазии

© Sputnik
Пресс-центр
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Пресс-конференция, посвященная открытию выставки по истории туризма и градостроительства Абхазии, прошла в пресс-центре Sputnik 5 сентября.

СУХУМ, 5 сент – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка по истории документов по туризму и градостроительству Абхазии, найденных в российских федеральных архивах XX века открылась 5 сентября в выставочном центре "Айнар", сообщила автор выставки Милана Бжания.

По словам автора, студенты Историко-архивного института собрали материалы для выставки за шесть месяцев. Исследования проводились в трех российских архивах –Государственном архиве Российской Федерации, архиве  кино и фото документов и Российском государственном архиве литературы и искусства.

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© Sputnik Завфас Гамгия, Асмат Цвижба
Пресс-конференция, посвященная открытию выставки по истории туризма и градостроительства Абхазии

На выставке будут представлены 14 стендов, посвященные развитию туризма и градостроительной тематике в советской Абхазии.

"Самая ранняя экспозиция относится к 1907 году, самая поздняя к 1960-м годам. Выставка уникальна тем, что архивный материал, который мы представили, не был известен в Абхазии", — объяснила Бжания.

Соавтор выставки архивов – Анастасия Князева призналась, что интерес к восстановлению истории абхазских документов у нее появился еще два года назад.

"Студенты Абхазского государственного университета познакомили нас с историей архивного дела в Абхазии. Тогда мы познакомились с плачевной судьбой архива республики и поняли, что в наших силах помочь в восстановлении документального наследия. Эта работа меня заворожила и уже два года я занимаюсь этим", — рассказала она.

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© Sputnik Завфас Гамгия, Асмат Цвижба
Пресс-конференция, посвященная открытию выставки по истории туризма и градостроительства Абхазии

Начальник  архивного управления Абхазии Роман Гвинджия рассказал присутствующим о судьбе Государственного архива Абхазии в годы Отечественной войны в 1992-1993 годах и подчеркнул, что восстановление документации носит важный исторический аспект для народа республики.

"Два года назад студентки Историко-архивного института приступили к восстановлению документов и это очень важное дело. Те материалы, которые они сейчас выявили, являются частью истории Абхазии и так, понемногу,  и нужно собирать материал. Это трудоемкий процесс и я благодарен коллегам, что они провели огромную работу. Для Абхазии это первые документы, которые пришли из  архивов другого государства, теперь они будут храниться в разных местах, чтобы вдруг ничего с ними не случилось", — сказал Гвинджия.

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© Sputnik Зафас Гамгия, Асмат Цвижба
Пресс-конференция, посвященная открытию выставки по истории туризма и градостроительства Абхазии

Авторы проекта также рассказали о самой технологии восстановления истории. По их словам, все начинается с электронной базы данных.

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Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России XX в.»
© Sputnik
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"Первый этап работы это поиск по описям на сайте Государственного архива России, затем мы более детально изучаем описи различных фондов, которые были в какой-то мере связаны с Абхазией и также работа с личными фондами людей", — рассказала Князева.

Почетный архивист России Филипп Тараторкин подчеркнул, что такой масштабный проект строится исключительно на энтузиазме авторов и их интересе к восстановлению истории.

"Архивист –это самая футурологическая профессия в мире. От того, что историк-архивист отберет на вечное хранение, зависит, какой образ прошлого сформируется в сознании потомков. И мне очень приятно, что это чувство ответственности мы видим перед собой в живом воплощении", — подчеркнул он.

Выставка, посвященная архивным документам по истории туризма и градостроительства Абхазии, продлится до 7 сентября.



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