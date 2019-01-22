Никакого ценза, только "фильтрация": абхазская премьер-лига КВН готовится к полуфиналу

Полуфинал премьер-лиги КВН Абхазии пройдет в Абхазгосфилармонии 24 января. О том, как "фильтруют" шутки команд и почему не удается повторить подвиг "Нартов", читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Шаг до финала

Впервые за три года абхазская премьер-лига КВН появляется на сцене. В самом начале пресс-конференции один из продюсеров лиги Михаил Гагулия с уверенностью заявил – идея возродить молодежную лигу оправдала себя.

"Ребята развиваются и растут в творческом плане. Сейчас им остался только шаг до финала, нужно показать все свои способности и доказать, кто был самым смешным", - сказал Гагулия.

Всего за место в полуфинале на отборочных испытаниях боролись девять команд из сел Джгярда, Пакуашь, а также ребята из Очамчыры, Ткуарчала, Гудауты, Гулрыпшского района и КВНщики из Абхазского государственного университета. В полуфинал премьер-лиги прошли четыре команды – объединенные команды биолого-географического и физико-математического факультетов АГУ, филологического и исторического факультетов, команда армянской общины Гулрыпшского района "Гумский уезд" и "Дождевой удар" из Ткуарчала. На сцене они представят свою "визитку", а также будут соревноваться в конкурсе "Знакомый сюжет".

"Честно говоря, мы боялись, что уровень шуток будет хуже предыдущих годов, но каждая команда стала своеобразным открытием. Есть ребята, которых мы обязательно будем ждать в следующем сезоне, у них есть желание развиваться, и нас это радует. Мы готовы им помогать", - отметил продюсер.

Немного о цензуре

КВНу все возрасты покорны. Самому младшему из "веселых и находчивых" в премьер-лиге всего шесть лет. По словам продюсеров игры, организаторы долго спорили, но решили, что не будут устанавливать возрастной ценз для участников.

"Потому что намного интереснее, когда в одном сезоне участвуют разные команды. К примеру, из сел и районов к нам в основном приезжают школьники, есть студенты и даже ребята, к примеру, из МЧС. Даже Sputnik может собрать команду и выступить", - предложил Гагулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гагулия о возрождении абхазской лиги КВН: было из чего лепить

К игре новоиспеченные КВНщики готовятся два-три месяца, пишут сценарии, репетируют музыкальные и танцевальные номера. Продюсеры отметили, что юмор у молодежи стал более "интернетным", но традиционные шутки про политику, традиции и быт абхазов все еще актуальны.

"Раньше, если мы шутили про какие-то современные вещи, старшее поколение могло нас не понять, а сейчас и взрослые сидят в телефонах и в курсе всего происходящего", - сказал продюсер.

Шутки перед выходом на сцену обязательно "фильтруют". Главное – не оскорбить человека, а обижаться или нет - дело каждого, отметили организаторы.

"Ребята приходят со своей позицией и говорят о том, что в стране что-то плохо, и шутят на эту тему. Никто из нас не имеет права запретить им шутить на какую-либо тему. Если это смешно и не оскорбляет никого, то нет проблем. Правда всегда остается правдой, даже если это смех сквозь слезы", - добавил Гагулия.

Но даже если шутка удалась и "попала в точку", продюсеры стараются не перехваливать команды. КВНщики всегда должны быть в тонусе и чувствовать дух соперничества.

"После того как сценарий одобрен, многие команды расслабляются и тратят меньше времени на репетиции. В итоге в финале они "сливаются" и занимают третье-четвертое место, хотя потенциал был", – объяснил КВНщик.

Будут деньги, будет успех

"А что дальше"? – такой вопрос задают молодые команды уже в премьер-лиге. Но ответить на него не так просто. Подвиг абхазских "Нартов" в Высшей лиге мечтают повторить все, но дело даже не в таланте и трудоспособности.

"В наше время у нас была какая-то перспектива попасть в одну из российских лиг, а потом, возможно, и на Первый канал. Был стимул. А сейчас мы живем с надеждой, что появится команда и все исправится, но у меня нет права обещать что-либо молодым командам. В первую очередь решение вопроса зависит от финансовой поддержки государства или частных компаний", - рассказал Гагулия.

© Фото : с сайта КВН Абхазские КВНщики вспоминают "голосящее" Гран-при: Вайкуле пела на абхазском

Пресс-разминка

Во второй части пресс-конференции КВНщики подготовили для журналистов "разминку". Первым вопрос задал "корреспондент" из газеты "Ненужная".

- Добрый день, газета "Ненужная". Скажите, а то, чем вы занимаетесь, кому-то нужно? Если нет, приходите на работу к нам.

- Я думаю, это нужно, и не только нам. А если бы к вам на работу устраивались только те, кому ничего не нужно, у вас бы и вакантных мест не было. Полстраны работало бы у вас , – заявил один из продюсеров - Михаил Цкуа.

Еще один молодой человек внимательно слушал всю пресс-конференцию, но, оказалось, что судьба абхазского юмора его совсем не интересовала. Парень просил КВНщиков выдать ему кредит. Услышав отрицательный ответ, "заемщик" покинул пресс-центр, но через несколько минут вернулся. Все так же, без денег.

В стороне не остался и Sputnik. На засыпку мы рассказали КВНщикам об интересном обычае в южной Испании, когда жених перед свадьбой прыгает со скалы, чтобы доказать свое мужество. Чем больше родственников у невесты, тем выше должна быть скала.

"В Абхазии ни скал, ни гор не найдется такой высоты. Но я знаю другой абхазский обычай. Летом в Абхазии есть обычай забывать про все обычаи", - рассказал Михаил Гагулия.

Полуфинал абхазской премьер-лиги КВН пройдет в Абхазгосфилармонии 24 января, начало в 19:00. Билеты можно будет приобрести в кассе филармонии.