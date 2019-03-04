Все будет супер: чем удивит новый сезон шоу "Ты супер!"

О том, какие сюрпризы приготовили организаторы шоу, что испытывают накануне участники конкурса и члены жюри, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Суперсезон

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн назвал "Ты супер!" одним из самых главных и важных проектов телеканала. Новый сезон музыкального шоу теперь будет выходить не по субботам, а по воскресеньям, а откроется он гала-концертом в Кремле и всю выручку от продажи билетов направят в благотворительный фонд "Ты супер!".

"Этот сезон мы назвали "суперсезоном" по той причине, что в нем принимают участие не только новые ребята, но и участники первых двух сезонов. Предвкушая вопрос о том, справедливо ли это, я скажу такую вещь, для нас этот проект не просто какое-то соревнование, а некое движение и жизнь", - отметил Вайнштейн и добавил, что для организаторов "Ты супер!" важно видеть, как их подопечные продолжают свой творческий путь.

Новый сезон проекта с музыкальной точки зрения, по мнению Вайнштейна, будет самым сильным в сравнении с прошлыми и одним из самых лучших вокальных конкурсов России.

© Sputnik / Евгения Новоженина Победитель проекта "Ты супер!" Диана Анкудинова, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко и заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина (справа налево) во время пресс-конференции, посвященной третьему сезону шоу "Ты супер!" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

Конкуренция будет невероятной, обещают организаторы. За два года существования проекта "Ты супер!" в нем приняли участие более 300 детей из 18 стран. В третьем сезоне на сцену выйдут 57 участников из десяти стран. Кстати, ролик выступления победительницы второго сезона Дианы Анкудинова из Арсеньева набрал более 80 миллионов просмотров в Youtube.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко заверил, что информационный партнер проекта "Ты супер!" информагентство Sputnik помогало и будет помогать. По его словам, смысл участия Sputnik в этом проекте носит социальный, объединяющий характер.

"У нас достаточно мощные возможности в странах ближнего зарубежья и наша помощь в этом проекте заключается в том, что мы помогаем найти детей, которые могли принять участие в этом конкурсе", - сказал Благодыренко.

Участники "Ты супер!" – это непростые дети, подчеркнул он. По мнению Благодыренко, на телевидении много похожих шоу, но у проекта НТВ есть одно главное отличие.

"Подбирать участников этих шоу значительно легче, чем для "Ты супер!", так как в участников других шоу родители вкладывают деньги, они учатся вокалу с малых лет, чего лишены участники нашей программы. На мой взгляд, они такие неограненные таланты в чистом виде", - считает Благодыренко.

© Sputnik / Евгения Новоженина Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко

Совершенно особенным назвала "Ты супер!" замминистра образования России Татьяна Синюгина. На сегодняшний день в российских детских домах по разным причинам находятся тысячи детей и особенность этого проекта в том, что он дает этим ребятам новые возможности в творчестве и шанс приобрести семью.

"Каждый год 50 000 тысяч наших детей остаются без родных семей. Поэтому этот проект для нас особенный еще тем, что он дает возможность решать нам важную задачу – у наших ребят появляются семьи или люди, которые становятся для них надежной опорой в жизни", - подчеркнула Синюгина.

Замминистра отметила и тот факт, что некоторые участники "Ты супер!" стали членами семей некоторых сотрудников и организаторов шоу. Встретившись однажды, они не смогли больше расстаться. От имени тех, кто трудится в системе попечительства России, Синюгина поблагодарила всех, кто имеет отношение к этому проекту.

© Sputnik / Евгения Новоженина Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина

Слово жюри

Ведущий "Ты супер!" Вадим Такменев не стал раскрывать детали того, как он готовится к предстоящему сезону, но выразил восхищение новым составом жюри, который, по его словам, невероятный.

© Sputnik / Евгения Новоженина Ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такманев во время пресс-конференции, посвященной третьему сезону шоу "Ты супер!"

Игорь Крутой и Елка не смогли лично участвовать в мосте, но прислали свои видеообращения.

"К сожалению, не могу присутствовать на пресс-конференции, но не могу не сказать, насколько важен для меня этот проект, потому что эти дети с непростыми и сложными судьбами. Если этим проектом мы сможем добиться того, что кто-то из них улыбнется, станет чуточку счастливее, значит, мы не напрасно все это время сидели в жюри", - признался Игорь Крутой.

Певица Елка не могла скрыть радости и благодарности за то, что она снова в составе жюри.

"Милые участники, все это ради вас и благодаря вам. Я безумно счастлива уже во второй раз быть частью такого удивительного, глубокого и по-настоящему полезного проекта. Хочется верить в то, что все это не просто так. Дети, спасибо вам огромное. Вы у нас удивительные", - сказала Елка.

Член жюри Диана Арбенина призналась, что уже со второго дня съемок нового сезона "Ты супер!" поняла, что это больше чем проект – это образ жизни, который имеет все шансы стать движением. Еще одним важным элементом этого шоу Арбенина считает то, что дети после участия в проекте не остаются за бортом творческого "корабля".

Она поделилась, что ей очень понравился уровень кастинга, умение детей петь, вести себя, их отношение к жизни и понимание ее.

"Они понимают жизнь, намного лучше тех детей, которые воспитываются в обычных семьях. Мне постоянно хотелось прийти домой и дать подзатыльник своим детям, которые, казалось мне, как-то плохо занимаются", - сказала Диана Арбенина.

© Sputnik / Евгения Новоженина Солистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина и певец Алексей Воробьев

Это было не единственным ее откровением. Арбенина рассказала, что ушла из дома в 19 лет и поняла смысл большой жизни. Ничего простого в ней нет, отметила она и добавила, что самое главное на этом пути это те люди, которые встречаются в жизни.

"Вы тут из первого и второго сезонов. Как вы видите, вас не бросают. Не так, чтобы вас поставить для рейтингов на экранах телевизора. Нет, над вами уже существует творческая опека", - сказала Арбенина.

Она призналась, что планирует привести своих детей на съемки нового сезона проекта "Ты супер!", чтобы они познакомились с участниками.

Член жюри Алексей Воробьев сказал, что гордится тем, что он стал частью жизненной истории и таланта участников. Уровень конкурса в 2019 году настолько высокий, что детским его можно назвать с натяжкой. Многим взрослым исполнителям есть чему научиться у ребят из проекта.

"Самое удивительное, все эти дети от возраста шесть лет и до 20 лет, у каждого из них есть история, и они отдают на сцене часть себя. В этом уникальность проекта. Действительно, много слез, действительно видим души артистов", - поделился Воробьев.

Он уверен, что нельзя лукавить перед конкурсантами и, порой, нужно сказать "нет", чтобы участник продолжил работать над собой и с полной самоотдачей.

Диана Арбенина прервала душевный порыв своего коллеги и сказала, что Воробьев очень отзывчивый человек, который ко всем детям относится по-доброму, даже когда он не нажимает кнопку. От таких теплых слова Воробьев не сдержался и крепко обнял Арбенину.

В предвкушении

Победительница первого сезона "Ты супер!" Валерия Адлейба из Абхазии призналась, что очень жалела, что сезон, в котором она победила, закончился.

"Мы все очень сильно сдружились. Когда пришло понимание того, что мы все разъезжаемся и будем общаться только по телефону, нас это сильно расстроило. Но затем нас часто стали приглашать на выступления, и у нас была возможность видеться, вместе работать. Очень рада вновь быть здесь", - поделилась Адлейба.

От третьего сезона Валерия ждет нового творческого опыта, встреч и знакомств. Соперничества, по ее словам, среди конкурсантов нет. Напротив, они всегда стараются друг друга поддерживать.

Если бы не "Ты супер!", сказала Дианы Анкудинова, она все еще выступала бы на небольших вокальных конкурсах, а участие в проекте она назвала сказкой.

"Это такая сказка в моей жизни, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Вообще не хочется отсюда уходить, потому что проект затягивает. Вы бы видели, как я упала на пол, и благодарила бога за то, что меня позвали в третий сезон", - призналась Анкудинова.

Участница "Ты супер! Танцы" Мария Родионова из Белоруссии вспомнила, как тряслась от волнения перед выходом на сцену, но поддержка товарищей, жюри и зала помогали ей справится с эмоциями. Она пожелала ребятам удачи, посоветовала отбросить все страхи и верить в свои силы.

© Sputnik / Евгения Новоженина Победительница шоу Диана Анкудинова во время пресс-конференции

Призы и награды

Информагентство Sputnik продолжает выплачивать стипендии всем участникам проекта "Ты супер!" из зарубежья. В 2018 году сумма финансовой помощи 34 детям составила около трех миллионов рублей, рассказал генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн и добавил, что призы сезона 2019 года останутся прежними.

"Если говорить о призах, то у нас они традиционные. В первую очередь – это творческое развитие детей. Традиционно те дети, которых выберут, будут участвовать в детской "Новой волне" и в отборочном туре детского "Евровидения", за что мы очень благодарны Игорю Крутому", - отметил он.

Самый главный приз, все же, будет исполнение мечты конкурсантов и в предстоящем сезоне планируется осчастливить большое количество участников проекта, подчеркнул Вайнштейн. Детали генпродюсер не стал раскрывать.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко уточнил, что агентство Sputnik помимо выплаты стипендий до достижения участниками совершеннолетия, разрабатывает для них и творческие спецпроекты в странах присутствия.

"Мы не имеем прямого отношения к шоу-бизнесу, но у нас есть радиостудии в странах и в некоторых из них мы запустили музыкальные детские программы. Дети пробовали себя в качестве ведущих. Действительно, есть дети, которые не очень хорошо знают русский язык, но хотели его выучить и мы там приглашаем педагогов, чтобы они им преподавали", - пояснил Благодыренко.