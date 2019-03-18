Самый успешный: участники MITT из Абхазии подвели первые итоги турфорума

О том, в какой атмосфере проходила 26 международная туристическая выставка MITT, насколько эффективной была абхазская экспозиция, какие проблемы в туристической сфере надо решать в первую очередь, рассказали участники форума в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Показали потенциал

© Sputnik / Кирилл Каллиников Повернуться лицом к туристу: чем привлекла Абхазия внимание на MITT

26 международная туристическая выставка MITT проходила в Москве с 11 по 14 марта. Министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия отметил, что на выставке было представлено около двух тысяч стендов, участниками стали более двадцати тысяч специалистов туриндустрии со всего мира.

"По мнению многих, выставка в этом году была самой успешной и удачной. Мы представили стенд на трех языках: абхазском, русском, английском. Это была туристическая карта Абхазии. Посетители имели возможность увидеть наш консолидированный стенд", - рассказал Гарцкия.

В этом году было много представителей от туристической индустрии, подчеркнул с удовлетворением министр. Он также отметил, что Торгово-промышленная палата, "Абхазский союз туризма" и Гильдия отельеров представили на выставке много гостиниц.

"Они украсили наш стенд, провели большую работу, что и привело к успеху", - подчеркнул министр по курортам и туризму. Автандил Гарцкия отметил, что выставка MITT - это площадка, где заключаются договоры в туристической сфере.

"Главная цель выставки – продвижение нашего туристического продукта, но подводить итоги пока рано, потому что там мы представили Абхазию очень успешно, но самое главное, что будет после этого", - заметил он.

По словам министра, участники MITT проявили большой интерес к Абхазии, были подписаны договоры.

"Через две-три недели к нам будут заезжать турагенты с рекламными турами, и как мы их встретим, так к нам и отнесутся. Мы их встретим, покажем наши достопримечательности, предоставим наш транспорт", - сказал Гарцкия.

Здесь важно то, чтобы турагенты увидели курорты Абхазии привлекательными для посещения, уверен министр.

"Они увидят наши пляжи, парки, кафе, экскурсионные маршруты, это все должно быть приведено в надлежащий вид. Поэтому подготовку надо начинать уже сегодня", - подчеркнул министр.

Автандил Гарцкия рассказал, что за последние десять лет появились новые экскурсионные маршруты.

© Фото : Елена Клименко Клименко о MITT-2019: европейцев привлекает экотуризм Абхазии

"Говорят о том, что ничего не делается, нет новых маршрутов, кроме известных. Я хочу сказать вам о том, что перед поездкой на выставку в Москву я подписал лицензию на новый маршрут – Шубарское урочище, это выше СухумГЭСа, есть и другие маршруты. У нас очень много маршрутов, просто на слуху в основном такие брендовые, о которых все знают", - сказал он.

Абхазская продукция в MITT

Помимо презентации туристических продуктов и маршрутов республики, Торгово-промышленная палата Абхазии представила широкий спектр продукции, которая производится в Абхазии.

Начальник управления по туризму Торгово-промышленной палаты Абхазии Инара Даурова рассказала о том, насколько большой популярностью пользовался абхазский стенд.

"Торгово-промышленная палата имеет определенный опыт участия в международных туристических выставках. Исходя из опыта, мы по традиции устраиваем дегустацию нашей продукции на выставках. По приглашению Минтуризма Абхазии ежегодно принимаем участие в туристической выставке MITT", - сказала она.

Представляя на MITT абхазскую продукцию, участники преследовали главную цель – показать абхазское гостеприимство, говорит Даурова.

"На данной выставке принимало участие свыше 50 зарубежных стран, и хочется отметить, что наш павильон, который был очень красочным, пользовался большим спросом и у посетителей, и участников. Всем было интересно познакомиться с культурой и, конечно, с нашей продукцией. Что касается гастрономического и аграрного туризма, эту цель мы и преследовали, то есть развитие новых маршрутов для нашей республики", - заметила Даурова.

Она добавила, что данные виды туризма набирают большие обороты, на выставке многие подходили к абхазскому стенду и пробовали продукцию, также интересовались о производимых продуктах в республике.

"Нужно отметить, что в этом году наша Московская абхазская диаспора представила детский ансамбль "Амцабз", и они продемонстрировали нашу культуру танца, что вызвало огромный интерес", - говорит Даурова.

Абхазский павильон поддержали Торговое представительство Абхазии в России, посольство Абхазии в России, Московская абхазская диаспора, а также компания "Мистраль алко" представила большой ассортимент продукции, сказала она.

Я в Абхазию

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина рассказала, что в этом году делегация Абхазии на выставке была больше, чем в предыдущие годы.

"Мы пользовались большим успехом, так как заранее провели большую работу. Каждый из нас вложил много труда, чтобы представить республику на очень высоком уровне. Все турфирмы и отели, которые присутствовали на данной выставке, очень хорошо подготовились, привезли красочную и красивую полиграфию", - сказала Калягина.

Она рассказала, что в этом году был проведен конкурс у стенда, который получил название "Я в Абхазию".

"При фотографировании у стенда было условие, что выставляется фотография в Инстаграм, чтобы выиграть призы, которые предоставили члены "Союза туризма", – это бесплатные поездки в Абхазию. Конкурс уже завершился, но мы планируем его продолжить в другом формате и будем продвигать нашу республику общими усилиями", - подчеркнула президент "Абхазского союза туризма".

Калягина: для Абхазии участие в MITT - вопрос государственной важности>>

После завершения выставки предстоит огромная работа, прежде всего поддерживать налаженные контакты и ждать всех на рекламные туры.

"На выставке можно было понять, насколько высока конкуренция между нами и другими странами и сколько стран покоряют российского туриста. Теперь самое важное, чтобы реклама не оказалась лучше самого туристического продукта", - отметила она.

Предстоит очень большая работа, и ее результаты будут видны в ближайшее время, подчеркнула Анна Калягина.

"Необходимо подготовиться к сезону, и я думаю, мы будем все больше и больше развивать туристическую отрасль. Вместе мы сможем многое", - сказала Калягина.

Заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина поблагодарила ТПП И Минтуризма Абхазии за возможность участвовать в выставке MITT.

"Это в первую очередь рекламный ход, а во вторую - хороший инструмент продажи не только туристических услуг Абхазии в целом, но и конкретно каждой отрасли. На данной выставке мы представляли несколько отелей, гостевых домов и просто небольших гостиниц. У нас было много полезных контактов, которые мы планируем развивать", - отметила Малкина.

На выставке были налажены контакты с туроператорами, с которыми ранее Абхазия не сотрудничала, подчеркнула она.

"Были различные контакты, связанные с обеспечением гостиниц оборудованием, также можно предлагать различные анимационные, косметологические программы в отельном бизнесе. Это поможет не только каждому отелю предложить лучший сервис, но и в целом улучшить статус и уровень сервиса в Абхазии", - сказала Анна Малкина.

Абхазию на 26 международной туристической выставке MITT представляли Министерство по курортам и туризму, Торгово-промышленная палата Абхазии, "Абхазский союз туризма" и Гильдия отельеров.

MITT — туристическая выставка России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое признание международного туристического сообщества и являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса.