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Зрительный зал драмтеатра. Архивное фото.

История любви: Абхазский драмтеатр расскажет в Sputnik о новой постановке

© Sputnik Илона Хварцкия
Пресс-центр
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20 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба, посвященная новой постановке спектакля "Ромео и Джульетта".

В пресс-конференции примут участие:

  • Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба Нодар Чанба
  • Режиссер постановщик Адгур Кове
  • Художник Батал Джапуа
  • Абхазский поэт Геннадий Аламиа

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г.Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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