В Sputnik подведут итоги открытия школ диабета в Абхазии

25 апреля в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам открытия школ диабета в Сухуме и Гагре.

В пресс-конференции примут участие:

Председатель Общественной организации "Ассоциация Эндокринологов Абхазии", член Российской Ассоциации Эндокринологов, врач-эндокринолог Сухумской городской клинической больницы Нана Аргун;

Член Общественной Организации "Ассоциация эндокринологов Абхазии", врач-эндокринолог Центральной районной больницы Гагрского района Эсма Асландзия;

Координатор проекта "Создание и развитие школ диабета в Абхазии", сотрудник общественной организации "Центр развития" Асида Адлейба.

Школы диабета были открыты по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и Программы развития ООН, в Сухумской городской больнице и Гагрской центральной районной больнице.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.