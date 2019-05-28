Связь со спортом: шестой Кубок А-Мобаил по мини-футболу пройдет в Сухуме

О том, как идет подготовка к шестому соревнованию на Кубок А-Мобаил по мини-футболу, сколько команд примет участие в предстоящем турнире, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Шестой турнир Кубка А-Мобаил по мини-футболу состоится на стадионах "Дэм" и "Совмин" с 28 мая по 10 июня. В соревновании примут участие 32 команды из разных городов и учреждений. Для проведения матчей были приглашены арбитры из России.

Традиционный турнир

Открывая пресс-конференцию накануне Кубка А-Мобаил "Турнир по мини-футболу как способ популяризации спорта в Абхазии", организатор турнира, руководитель отдела PR компании А-Мобаил Алина Хаджимба заметила, что цель этого спортивного мероприятия – популяризация здорового образа жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алина Хаджимба

"Мы запустили сайт www.football.a-mobile.biz, на котором можно провести регистрацию для участия в турнире, все желающие могли бы подать заявку. В этом году мы сократили количество игроков с шести на пять в каждой команде, это позволит показывать более качественную игру", - отметила она.

Каждый год количество команд традиционно большое, добавила она, поэтому проводятся стыковые матчи.

"Создание атмосферы спортивного праздника - главная цель нашего турнира", - подчеркнула Хаджимба.

Судья турнира, арбитр из России Александр Комаров отметил, что приезд на турнир не первый, это спортивное событие позволяет привлечь к спорту большое количество людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Александр Комаров

"Мы только рады тому, что спортивный праздник объединяет людей. Любая командная игра - это эмоции, но это естественно, после игры все забывается", - сказал арбитр.

Шестой раз

Руководитель отдела PR компании А-Мобаил Алина Хаджимба рассказа, что шесть лет назад не представляли, каким масштабным будет это спортивное событие.

"Мы пытаемся поднять соревнования за Кубок на новый уровень, чтобы оно привлекало все больше команд", - подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция посвященная кубку А-мобайла по мини футболу

Из года в год, количество участников турнира увеличивается, рассказала Хаджимба. В турнире соревнуются различные компании, учреждения, любой желающий может стать участником турнира, говорит она. К тому же никаких возрастных ограничений для участия в Кубке не существует. По словам Алины Хаджимба, турнир будет продолжаться, она призвала всех принимать участие в нем.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер шестого турнира "Кубок А-Мобаил по мини-футболу".