Взгляд на войну: день памяти Андрея Стенина в Sputnik Абхазия

В день памяти фотокорреспондента "России сегодня" Андрея Стенина, который погиб на Украине 6 августа 2014 года, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась встреча абхазских фотографов.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О военной фотографии

Война – трагическая и при этом важная вещь для человечества, считает фотограф Ибрагим Чкадуа. За двадцать дней до начала Отечественной войны народа Абхазии он получил диплом историка в Абхазском госуниверситете.

Фотографией Чкадуа занимался как любитель, накануне войны работал на телевидении монтажером.

"В войну я не позиционировал себя как фотограф, я попал в группу и взял в руки фотоаппарат. Командир пытался как-то отгородить меня, говорил, что интеллигенцию надо держать позади, а я просил не делать таких скидок. Я не был в чистом виде военным фотокорреспондентом, просто снимал в тех местах, где был", - рассказал он.

© Фото : из личного архива Ибрагима Чкадуа Ибрагим Чкадуа

Войну в Абхазии снимали достаточно много, сказал Чкадуа, фотографы испытывали большие трудности, особенно в восточной части, где не было электричества.

Рамин Каджая во время войны не только снимал фотографии, но и записывал видео- и аудиоматериалы.

"Нам нужно было работать, фиксировать то, что происходило, чтобы потом не сказали, что войны не было. Всегда должны быть факты, которые надо запечатлеть", - говорит он.

Перед войной Каджая работал на телевидении, утверждает, что при отправке в горячие точки не испытывал страха, так как было понимание необходимости запечатлеть историю, которая происходила рядом с ним. Делать это было непросто.

© Фото : Рамин Каджая Отечественная война народа Абхазии

"Мы были в Аракиче, грузинские военные перерезали нам путь, надо было пробить дорогу. Мы поехали, зная о том, что есть засада, у меня был фотоаппарат, камера, когда нас увидел гранатометчик, сразу же выстрелил в нас, успеть снять было невозможно", - вспоминает Каджая.

Вспомнил он и о том, как на фронте отметили 8 Марта.

"Мы были рядом в доме, на втором этаже стоял рояль, ребята поднялись и спустили его, не побоявшись, что грузины, которые находились рядом, их увидят. Мы стали играть и танцевать. После этого ночью кто-то подъехал к дому и обстрелял нас, к счастью, никто не пострадал", - рассказал фотограф.

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Как снимать

Ибрагим Чкадуа говорит, что решение о том, какой кадр нужно снять, приходит интуитивно.

"Есть международная конвенция, которая определяет правила того, что можно снять, а что нет, но очень многие руководствуются не конвенцией, а каким-то внутренним законом, есть красные линии. Я, например, не считал нужным (снимать – ред.) слишком натуралистические кадры, связанные с погибшими и так далее, сейчас я понимаю, что это надо снимать", - признался он.

Чкадуа считает, что профессиональный фотограф должен снимать все, при этом это не значит, что весь материал следует выносить на всеобщее обозрение.

© Foto / Ибрагим Чкадуа Один из вертолетов на которых эвакуировали женщин и детей из Ткуарчала

"Тогда, может быть, у меня не было такого цинизма. Ты должен быть вовлечен в какие-то события, но при этом смотреть на них со стороны, но есть правила воспитания, поведения, когда не все можно снимать. Когда снимаешь официальную хронику, неправильно снимать с некрасивой мимикой, полузакрытыми глазами и так далее", - заметил фотограф.

Ибрагим Чкадуа противник фотовспышки в репортажной съемке.

"Тот свет, который есть в данной ситуации, каким бы он плохим ни был, - это тоже часть объективной картинки. Если ты хочешь сделать репортерские фотографии, то там тоже есть достаточно четкие границы в отличие от постановочной съемки, где возможно сделать и свет, и макияж, и так далее", - подчеркнул он.

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Фотографии Стенина

В заключении участникам встречи вместе посмотрели фотографии, сделанные Андреем Стениным во время боевых действий в Ливии, Украине, Сирии и других горячих точках планеты.

"Вообще, большая проблема - снимать в войну, чтобы кадры были похожи на войну, потому что в кино 24 кадра, а пуля летит гораздо быстрее, поэтому снять ее практически невозможно. Весь ужас войны можно показать опосредованно, то есть результат", - поделился мнением Ибрагим Чкадуа.

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Работы Стенина выполнены на высоком уровне, в них есть удачная композиция, жесты, выражения лиц, считает он.

Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими.

Андрей Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года.