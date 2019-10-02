В Sputnik вручат архивные документы семьям погибших в концлагерях жителей Чечни

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

3 октября в 11:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, в рамках которой состоится передача архива данных на жителей Чечни, оказавшихся узниками фашизма 1941 - 1945.

Спикеры:

Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов;

Участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, председатель Союза добровольцев из Чечни Вахит Керимов

Начальник Сухумского высшего командного училища при Министерстве обороны Абхазии Алхас Жиба.

*Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году. Более пяти миллионов человек погибли. В их числе и жители Абхазии. По решению советской власти все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети - на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Совместно с Министерством обороны Абхазии этот проект проводится уже три года.

Смысл инициативы в том, чтобы устранить историческую несправедливость и вернуть забытое имя человека его родственникам в жизнь.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

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