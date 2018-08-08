Пресс-конференция о футбольном матче между Абхазией и Нигерией

Пресс-конференция, посвященная товарищеской встрече по футболу между молодежной сборной Абхазии и объединенной студенческой командой Нигерии, которая состоялась в среду 8 августа на сухумском стадионе "Динамо", прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Пресс-конференция, посвященная участию абхазской делегации в фестивале Абаза и Днях культуры в Карачаево-Черкесской республике, прошла в Sputnik 26 июля.
Пресс-конференция, посвященная товарищеской встрече по футболу молодежной сборной Абхазии и объединенной студенческой команды Нигерии, которая состоится в среду 8 августа на сухумском стадионе "Динамо" в 18:00, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия.
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Генерал-лейтенант Анатолий Хрулев, в августе 2008 года командовавший 58-й армией со штабом во Владикавказе, рассказал Sputnik о ходе "пятидневной войны".
Жаркое и сухое по сравнению с предыдущими годами лето грозит нанести серьезный урон чаеводству в южных регионах Азербайджана.
Семья Пашинянов пообещала сделать все, чтобы юная участница программы "Сделай шаг к своему дому" Лариса Карслян запомнила визит в Армению.