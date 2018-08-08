Пресс-конференция о футбольном матче между Абхазией и Нигерией

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Как дома: футболисты сборной Нигерии поделились впечатлениями об Абхазии Пресс-конференция, посвященная товарищеской встрече по футболу молодежной сборной Абхазии и объединенной студенческой команды Нигерии, которая состоится в среду 8 августа на сухумском стадионе "Динамо" в 18:00, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия. 135

Память жертв пятидневной войны почтили в посольстве Южной Осетии в Абхазии Почтить память погибших пришли руководство Абхазии во главе с Раулем Хаджимба, советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. 18