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Секретарь Совбеза Килба Мухамед.

Килба: прибытие добровольцев подняло дух абхазских бойцов

© Sputnik / Томас Тхайцук
Радио
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Секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба рассказал Sputnik Абхазия, где его застала весть о начале боевых действий в Абхазии, как добровольческое движение отразилось на результатах войны и на современных отношениях между кавказскими республиками.

15 августа в Абхазии отмечается День добровольца – это одна из знаменательных дат, связанных с Отечественной войной народа  Абхазии 1992-1993 годов. Этот праздник посвящен добровольцам Северного Кавказа, Юга России и стран, пришедших на помощь   Абхазии. Именно 15 августа 1992 года на помощь абхазскому народу прибыла первая группа северо-кавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. 8 августа 2013 года президент Абхазии Александр Анкваб подписал закон, в соответствии с которым 15 августа объявлено праздничным рабочим днем – Днем добровольца.

Среди тех, кто поспешил на помощь братскому народу,  был и сегодняшний секретарь Совета Безопасности страны, Герой Абхазии Мухамед Килба. Как он сам рассказал, весть о том, что в Абхазии началась война,  застала его  в городе Черкесск. Эта весть его, как профессионального военного, как выходца из высокогорного села Псху, не могла оставить равнодушным. 

"До начала этой войны, до знаменательного для меня перехода через Кавказский хребет, я никогда не был в Абхазии ни в какой роли. К великому сожалению, так получилось, что на свою историческую родину я попал этими тропами в самые тяжелые дни для моей страны, для моего народа", —   сказал Мухамед Сетбиевич.

По мнению Мухамеда Сетбиевича, на сегодняшний день добровольческое движение не может не быть одной из составляющих частей в процессе строительства абхазского  государства, в жизни народа. 

Интервью с Мухамедом Килба читайте здесь>>

"Это наша история, история — одна из самых красивых, героических, мужественных. Но сама история добровольческого  движения на ровном месте не возникла.  Движение было мотивированно, продуманно и последовательно.  Еще за 2-3 года до начала войны были проведены различные форумы с привлечением  многих представителей Северного Кавказа,  России и различных диаспор.  В Сухуме с целью сближения  проводились различные мероприятия, чтобы в трудную минуту это сработало. И в первые дни, когда война началась, в Гудауте  не было ни одного  пункта, где бы ни располагались добровольцы", — вспоминает Мухамед Килба.  

Он также отметил  бесспорность  факта, что прибытие добровольцев убедило тех, кто в Абхазии взялся за оружие,  в правильности этого выбора и что это повлияло на психологический подъем бойцов.

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