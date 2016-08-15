Килба: прибытие добровольцев подняло дух абхазских бойцов

Секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба рассказал Sputnik Абхазия, где его застала весть о начале боевых действий в Абхазии, как добровольческое движение отразилось на результатах войны и на современных отношениях между кавказскими республиками.

15 августа в Абхазии отмечается День добровольца – это одна из знаменательных дат, связанных с Отечественной войной народа Абхазии 1992-1993 годов. Этот праздник посвящен добровольцам Северного Кавказа, Юга России и стран, пришедших на помощь Абхазии. Именно 15 августа 1992 года на помощь абхазскому народу прибыла первая группа северо-кавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. 8 августа 2013 года президент Абхазии Александр Анкваб подписал закон, в соответствии с которым 15 августа объявлено праздничным рабочим днем – Днем добровольца.

Среди тех, кто поспешил на помощь братскому народу, был и сегодняшний секретарь Совета Безопасности страны, Герой Абхазии Мухамед Килба. Как он сам рассказал, весть о том, что в Абхазии началась война, застала его в городе Черкесск. Эта весть его, как профессионального военного, как выходца из высокогорного села Псху, не могла оставить равнодушным.

"До начала этой войны, до знаменательного для меня перехода через Кавказский хребет, я никогда не был в Абхазии ни в какой роли. К великому сожалению, так получилось, что на свою историческую родину я попал этими тропами в самые тяжелые дни для моей страны, для моего народа", — сказал Мухамед Сетбиевич.

По мнению Мухамеда Сетбиевича, на сегодняшний день добровольческое движение не может не быть одной из составляющих частей в процессе строительства абхазского государства, в жизни народа.

Интервью с Мухамедом Килба читайте здесь>>

"Это наша история, история — одна из самых красивых, героических, мужественных. Но сама история добровольческого движения на ровном месте не возникла. Движение было мотивированно, продуманно и последовательно. Еще за 2-3 года до начала войны были проведены различные форумы с привлечением многих представителей Северного Кавказа, России и различных диаспор. В Сухуме с целью сближения проводились различные мероприятия, чтобы в трудную минуту это сработало. И в первые дни, когда война началась, в Гудауте не было ни одного пункта, где бы ни располагались добровольцы", — вспоминает Мухамед Килба.

Он также отметил бесспорность факта, что прибытие добровольцев убедило тех, кто в Абхазии взялся за оружие, в правильности этого выбора и что это повлияло на психологический подъем бойцов.