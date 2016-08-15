Писатель Виктор Ерофеев об Искандере: говоря о политике, он морщился

О шокирующем выступлении Фазиля Искандера на собрании парткома после выхода альманаха "Метрополь", о том, каким он пришел в советскую литературу и как сумел сохранить в себе голос Кавказа, Sputnik рассказал российский писатель Виктор Ерофеев.

В списке писателей знаменитого подпольного издания альманаха "Метрополь" фамилии Ерофеев и Искандер стоят рядом. Как вспоминает сам Виктор Ерофеев, его знакомство с Фазилем состоялось еще до "Метрополя". В "Метрополь" Искандера пригласил Аксенов.

"Так складывалась наша компания. Я был инициатором этого сборника и пригласил Аксенова, потом пригласил Битова, Евгения Попова – моего ровесника. С Поповым мы были молодыми писателями, только что пришедшими в Союз писателей. Фазиля мы тоже уже все

знали, а Аксенов с ним дружил, он его и пригласил. Фазиль с легкостью согласился", — вспоминает писатель.

По словам Виктора Ерофеева, в редактировании "Метрополя" Фазиль Искандер играл небольшую роль, но потом защищал сборник и вел себя очень достойно в течение всей постметрополевской истории. Писатель рассказал, что "зачинщиков" и "заговорщиков" "Метрополя" хотели расколоть и раздробить. И Фазилю говорили, что он случайно туда попал. Но Искандер держался на том знаменитом собрании парткома московского отделения Союз писателей вместе со всеми.

"Он выдал там более резкую речь, чем кто-либо другой. На вопрос секретаря московской писательской организации Феликса Кузнецова "ты все-таки не туда попал?", он сказал: "Мне надоело жить в детском саду строгого режима", имея ввиду Советский Союз. Это было страшно и резко. Все были в шоке", — вспоминает Виктор Ерофеев.

Писатель также отметил, что Фазиль пришел в литературу отражателем реальной жизни. "Он пришел в литературу со стихами как молодой человек, который попадает прямо в стихию оттепели, развивается в ней, но при этом сохраняет свой голос как человек Кавказа. Это всегда было видно по застолью. Он подчинялся всему кавказскому ритуалу", — рассказал Ерофеев.



