13:54 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Писатель,радиоведущий Виктор Ерофеев.

Писатель Виктор Ерофеев об Искандере: говоря о политике, он морщился

© Sputnik. Сергей Черных
Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Наш Фазиль (84)
14031

О шокирующем выступлении Фазиля Искандера на собрании парткома после выхода альманаха "Метрополь", о том, каким он пришел в советскую литературу и как сумел сохранить в себе голос Кавказа, Sputnik рассказал российский писатель Виктор Ерофеев.

В списке писателей знаменитого подпольного издания альманаха "Метрополь"  фамилии Ерофеев и Искандер  стоят рядом. Как вспоминает сам Виктор Ерофеев,  его знакомство с Фазилем состоялось еще до "Метрополя". В "Метрополь" Искандера пригласил  Аксенов. 

"Так складывалась наша компания. Я был инициатором этого сборника и пригласил Аксенова, потом пригласил Битова, Евгения Попова – моего ровесника. С Поповым мы были молодыми писателями, только что пришедшими в Союз писателей. Фазиля мы  тоже уже все

знали, а Аксенов с ним дружил, он его и пригласил. Фазиль с легкостью согласился", — вспоминает писатель. 

По словам Виктора Ерофеева, в редактировании "Метрополя" Фазиль Искандер  играл небольшую роль, но потом  защищал сборник  и вел себя очень достойно в течение всей  постметрополевской истории. Писатель рассказал, что "зачинщиков" и "заговорщиков" "Метрополя" хотели расколоть и раздробить.  И Фазилю говорили, что он случайно туда попал. Но Искандер держался на том знаменитом собрании  парткома московского отделения Союз писателей вместе со всеми.

"Он выдал там более резкую речь, чем кто-либо другой. На вопрос  секретаря  московской писательской организации Феликса Кузнецова "ты все-таки не туда попал?", он сказал: "Мне надоело жить в детском саду строгого режима", имея ввиду Советский Союз. Это было страшно и резко. Все были в шоке", — вспоминает Виктор Ерофеев. 

Писатель также отметил, что Фазиль пришел в литературу  отражателем реальной жизни. "Он пришел в литературу со стихами как молодой человек, который  попадает прямо в стихию оттепели, развивается в ней, но при этом сохраняет свой голос как человек Кавказа. Это всегда было видно по застолью. Он подчинялся всему кавказскому ритуалу", — рассказал Ерофеев.  


Темы:
Наш Фазиль (84)

По теме

Руслан Джопуа: Фазиль – самый лучший историк Абхазии
Так говорил Фазиль
Писатель Фазиль Искандер скончался в Москве



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Урбанович
    Безотказная власть

    Премьер-министр Латвии из-за близости выборов не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, считают в оппозиции.

  • Факельное шествие, архивное фото
    Литва - для литовцев

    Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".

  • Teodor Meleșcanu
    Силы не имеют

    Глава МИД Румынии заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Молдовы, не имеют никакой юридической ценности.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Первый исламский

    Первый исламский банк может заработать в Таджикистане уже в текущем году – соответствующие вопросы обсудили все заинтересованные стороны.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Порешали

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.

  • Студенты на лекции. Гуманитарный корпус
    Финн вам!

    В Таллиннском университете отменен набор студентов на специальность "финский язык и культура" – как эстонцы решили сэкономить на ближайшем соседе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
В одном из хорватских кафе установили статую Чака Норриса
Актеру Чаку Норрису поставили памятник в Загребе
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia