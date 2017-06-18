Главный санврач республики: не рекомендую пить воду из-под крана

В День медработника 18 июня, главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о состоянии морской и питьевой воды республики.
Людмила Скорик о питьевой и морской воде
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"Невзирая на погодные условия, всю питьевую воду надо кипятить или пользоваться бутилированной водой. Даже родниковую воду нужно подвергать кипячению после таких погодных условий, когда сходят сели, грязь стекает и так далее", — сказала Людмила Скорик.
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