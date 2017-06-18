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© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный санврач республики: не рекомендую пить воду из-под крана

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В День медработника 18 июня, главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о состоянии морской и питьевой воды республики.

"Невзирая на погодные условия, всю питьевую воду надо кипятить или пользоваться бутилированной водой. Даже родниковую воду нужно подвергать кипячению после таких погодных условий, когда сходят сели, грязь стекает и так далее", — сказала  Людмила Скорик.

Полную версию интервью с Людмилой Скорик читайте здесь>>

Главный государственный санитарный врач Абхазии  также отметила, что в летний период морская вода исследуется ежедневно. 

"Паталогической микрофлоры мы не высеваем на протяжении очень длительного времени.  Ротовирусные инфекции пока не выявлены", — сообщила Скорик.

Врач рекомендует ни в коем случае не глотать морскую воду или полоскать ею горло, и после похода на море необходимо принять душ.

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