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Людмила Скорик
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скорик о зараженных "Марсах": в Абхазию не попадают

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Есть ли угроза того, что зараженная кишечной инфекцией продукция компании "Марс" попал в Абхазию, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Дело в том, что шоколад проходит довольно серьезную термическую обработку. Скорее всего, к нам такая продукция вообще не попадает. К нам попадают конфеты "Марс" производства России, не думаю, что компания "Марс" завозит нам собственную продукцию", — сообщила Людмила Скорик. 

Всемирно известная компания "Марс" отзывает партии своей продукции, которые могут быть заражены острой кишечной инфекцией. В связи с этим в Азербайджане провели проверки на наличие в продаже опасных конфет. По данным АПБ, всемирно известная компания ранее объявила, что намерена отозвать продукцию под товарными знаками Galaxy Smooth Milk и Maltesers Fun Size. Новость о зараженном шоколаде была опубликована 22 января 2018 года.





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