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Армен Гаспарян
© Фото: cont.ws

Гаспарян о конфликте в Карабахе: западная логика стрельбы не работает

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Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху на предстоящей неделе проведет в Вене очередное заседание, где будет обсуждено резкое обострение ситуации в зоне конфликта, сообщил РИА Новости в субботу источник в организации. Ситуацию в эфире радио Sputnik комментирует журналист, писатель Армен Гаспарян.

"Стало известно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта посетят Армению 8 и 9 февраля. В Москве прежде всего рассчитывают, что  договоренности, достигнутые на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана,  будут поддержаны в том числе сопредседателями минской группы, представителями ОБСЕ. Любые процессы урегулирования подобного рода конфликтов должны включать в себя синхронизированные движения сторон, подкрепленные мерами  по укреплению безопасности и политическому урегулированию. Потому что логика, которая была чрезвычайно популярна в ряде западных СМИ лет 20 назад, что чем больше стреляют, тем быстрее соглашаются на договоренности, как показывает практика, никогда не работает.  Если же говорить о роли России в урегулировании конфликта, то Москва выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает все усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Мирное урегулирование конфликта возможно только в том случае, если сами стороны, проявив политическую волю, придут к компромиссному решению, которое положит конец затянувшемуся конфликту, а вовсе не ОБСЕ", — отметил Гаспарян в эфире радио Sputnik.

Минобороны Азербайджана заявляет об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны.

Урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, в которой сопредседательствуют Россия, США и Франция. В группу также входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.





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