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Илья Киреев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Киреев из "Голоса" о концерте в Абхазии: жду горячий прием и домашнее вино

Радио
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Певец, композитор, участник шоу "Голос" Илья Киреев в интервью Sputnik Абхазия рассказал о предстоящем концерте в Сухуме 23 февраля, в День защитника Отечества.

"Я приеду со своей программой. Она делится на две условные части. Первая будет состоять из каверов, которые я исполнял на шоу "Голос". Вторая часть будет состоять из сольных композиций – хитов, которые более или менее знакомы "широкому слушателю в узких кругах". Я приеду с DJ Scream one. Он будет играть хорошую музыку, которая будет способствовать правильному настроению публики, которая надеюсь, придет в ресторан "Эрцаху" 23 февраля. Дело в том, что я очень люблю Абхазию,  и когда приехал впервые, я был очень поражен природой, достопримечательностями. Взять одну "Брехаловку", только она одна чего стоит. Истории, мифы и все легенды, которые излагаются в этой местности,  безусловно, меня, как творческого человека, не могут не трогать. Для меня это, как приехать и почерпнуть что-то, насладиться и зарядиться. Я заряжаюсь в таких местах. Поэтому для меня приезд в Абхазию,  в Сухум —  это мини-праздник", — сказал Киреев.




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