Волынкин: Россия за возвращение в Закавказье спокойствия и стабильности

Отвечая на вопрос, просматриваются ли пути разрешения нагорно-карабахского конфликта в ближайшей перспективе и каковы они, Волынкин отметил, что силами сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в состав которой, помимо России, входят также США и Франция, наработана значительная корзина предложений по проблематике. Кроме того, принимались многочисленные заявления на высшем уровне, напомнил посол.

"И я хотел бы особо подчеркнуть, что во всех этих документах подчеркивалась безальтернативность мирного пути урегулирования", — сказал радио Sputnik Волынкин.

В последние годы предпринимались серьезные усилия, чтобы, свести воедино позиции сторон, найти в них совпадающие подходы к тем или иным проблемным вопросам и одновременно постараться как бы подсказать те компромиссы, которые могут привести Ереван и Баку к общему знаменателю. Именно они должны определить взаимоприемлемый алгоритм движения к окончательному урегулированию.

"Так что дело за Арменией и Азербайджаном. Россия же совместно с партнерами по Минской группе ОБСЕ продолжит усилия, направленные на сближение позиций сторон в целях возвращения в Закавказье спокойствия и стабильности", — подчеркнул дипломат.