Крыштановская о явке на выборы президента России: цифра лукавая

Более 79% россиян, имеющих право голоса, по данным на начало февраля, планируют принять участие в предстоящих выборах президента России 18 марта, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Цифры, конечно, высокие, но здесь кроется такая лукавая цифра. Потому что люди часто выдают желаемое за действительное. Говорят, что пойдут на выборы, а на самом деле потом им лень, или еще по каким-то причинам. Так что реальная цифра значительно меньше, чем цифра предполагаемая. Это на каждых выборах так, и никакого удивления это не вызывает. Считается нормой пойти на выборы. Общее ощущение какого-то подъема и праздника присуще нашей стране на выборах, так всегда было. И сейчас тоже, все-таки это выборы главы государства", — сказала радио Sputnik Крыштановская.