Гвинджия о дипломате Дмитрии Вишерневе: его ждали большие перспективы

Мемориальная доска в честь первого секретаря посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой открыта в Посольстве России в Абхазии. Воспоминаниями о коллеге в интервью Sputnik Абхазия поделился экс-министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия.

"Очень тяжело говорить о друге, товарище, дипломате, с которым мы взаимодействовали и дружили в прошедшем времени. Я хочу вспомнить Диму, как отзывчивого, доброго человека, с которым мы по-настоящему дружили, проводили вместе очень много времени. Его карьерный рост только начинался, у него были большие планы, большие перспективы, но очень жаль, что в начале такого прекрасного жизненного пути, жизни Димы и Оли оборвались. Он всегда останется в нашей памяти улыбчивым, веселым, добродушным человеком и большим профессионалом", — сказал Гвинджия.