18:27 09 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Михаил Делягин
© Sputnik Александр Вильф

Михаил Делягин о грядущих президентских выборах в России

Радио
Получить короткую ссылку
27 0 0

Доктор экономических наук Михаил Делягин рассуждает о грядущих президентских выборах в России и первоочередных задачах в экономике.

Российский Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента России, которые пройдут в стране 18 марта. В бюллетень вошли восемь кандидатов, чьи фамилии расположены в алфавитном порядке — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Радио Sputnik продолжает интересоваться мнением экспертов в отношении исхода президентских выборов в России в части формирования нового правительства и социально-экономических мерах, которые должен предпринять избранный президент.

На этот раз собеседником радио Sputnik стал известный экономист, публицист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Будет необходима стандартная политика модернизации инфраструктуры, которая предусматривает ограничение финансовых спекуляций, чтобы деньги не уходили на спекулятивные рынки, ограничение коррупции, ограничение монополий, чтобы они не загнали рост цен, протекционизм, хотя бы на уровне Евросоюза", — считает эксперт.

По теме

Крыштановская о явке на выборы президента России: цифра лукавая



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Государство – не подтяжки!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Максим Юраков, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Росcийского университета дружбы народов
    Призывной дефицит

    У Литвы нет денег на всеобщий призыв в армию – Sputnik узнал, во сколько может обойтись инициатива министерства обороны.

  • Дорин Киртоакэ
    Кто свидетель?

    Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности.

  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
    В ожидании консула

    Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выступление пилотажной группы Южной Кореи Черные Орлы на авиашоу в Сингапуре
Захватывающие авиашоу в Сингапуре
Дайвер нырнул под лед озера Байкал на глубину 23 метра
Лучший "морж": экстремал плавает подо льдом озера Байкал
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia