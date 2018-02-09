Михаил Делягин о грядущих президентских выборах в России

Доктор экономических наук Михаил Делягин рассуждает о грядущих президентских выборах в России и первоочередных задачах в экономике.

Российский Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента России, которые пройдут в стране 18 марта. В бюллетень вошли восемь кандидатов, чьи фамилии расположены в алфавитном порядке — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Радио Sputnik продолжает интересоваться мнением экспертов в отношении исхода президентских выборов в России в части формирования нового правительства и социально-экономических мерах, которые должен предпринять избранный президент.

На этот раз собеседником радио Sputnik стал известный экономист, публицист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Будет необходима стандартная политика модернизации инфраструктуры, которая предусматривает ограничение финансовых спекуляций, чтобы деньги не уходили на спекулятивные рынки, ограничение коррупции, ограничение монополий, чтобы они не загнали рост цен, протекционизм, хотя бы на уровне Евросоюза", — считает эксперт.