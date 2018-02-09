Долгополов о решении арбитража по атлетам из России: обнажило сущность МОК

CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS. Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.

"После тех упреков, которые президент МОК Томас Бах бросил в адрес CAS, после угроз о его реформировании, вынести другое решение людям, которые являются "рабочими лошадками" CAS и МОК, было просто невозможно. И вот, о чем я думаю. Сколько сейчас идет разговоров о демократии! Разговоров о том, что МОК – это, мол, демократический, а вовсе не политический орган. Но как два понятия – демократия и МОК – могут теперь соотноситься? На мой взгляд, никоим образом. Это решение обнажает политическую сущность МОК – некогда свободной, аполитичной организации, не признающей диктата. Сейчас она превратилась в организацию, послушно кивающую тем, кто является ее главным спонсором. Очень обидно за россиян. Но другого решения CAS после окриков МОК было ожидать очень сложно", — сказал Николай Долгополов.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, является приятной новостью, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.

"Эти решения являются приятной новостью для WADA, так же как и для спортсменов и всех других людей, которые занимаются чистым и честным спортом на Играх", — сказал Риди, слова которого приводятся на сайте организации.