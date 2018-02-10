Коротченко: Запад хочет превратить Сирию во второй Афганистан

"Мы должны осознавать, что идет целенаправленная политика со стороны западных стран, прежде всего со стороны США, о противодействии России в Сирии, чтобы нивелировать нашу военную победу и превратить Сирию сейчас во второй Афганистан. Этот риск, который сегодня объективно присутствует, ставит очень непростые вопросы и перед Минобороны России, и перед МИД России для того, чтобы на политическом уровне выстраивать такую линию, чтобы каким-то образом сдерживать США. Тем более, что новые факты свидетельствуют, что в результате ударов американской коалиции более ста человек уничтожено в одной из сирийских провинций. Это тоже факт вооруженной агрессии США и их союзников. Мы видим, что включились все рычаги, чтобы снова в Сирии была война", — отметил Коротченко в эфире радио Sputnik.



