Карди оглы о профессиональном боксе в Абхазии: через пять лет пришли к успеху

"Работа со спортсменами – это всегда тяжелый труд. Мы начали работать в этом направлении еще в 2012 году. Но самым насыщенным стал 2017 год, когда начали появляться результаты проделанной работы. 2017 год стал удачным, это год, когда наши спортсмены начали проявлять себя в спортивных состязаниях. Саид Смыр стал первым профессиональным боксером в истории профессионального бокса Абхазии. Вторым боксером стал Батал Чежия. Еще одним большим достижением является проведение в 2017 году в Абхазии международных сборов спортсменов, а после этого, в августе, проведение грандиозного шоу профессионального бокса", — отметил Альберт Карди оглы.