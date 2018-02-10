05:55 11 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Алик Карди Оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук

Карди оглы о профессиональном боксе в Абхазии: через пять лет пришли к успеху

Радио
Получить короткую ссылку
2440

Пять лет исполнилось со дня основания в Абхазии Федерации профессионального бокса. О главных достижениях организации в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации Альберт Карди оглы.

"Работа со спортсменами – это всегда тяжелый труд. Мы начали работать в этом направлении еще в 2012 году. Но самым насыщенным стал 2017 год, когда начали появляться результаты проделанной работы. 2017 год стал удачным, это год, когда наши спортсмены начали проявлять себя в спортивных состязаниях. Саид Смыр стал первым профессиональным боксером в истории профессионального бокса Абхазии. Вторым боксером стал Батал Чежия. Еще одним большим достижением является проведение в 2017 году в Абхазии международных сборов спортсменов, а после этого, в августе, проведение грандиозного шоу профессионального бокса", — отметил Альберт Карди оглы.  




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

  • Дорин Киртоакэ
    Кто свидетель?

    Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
    В ожидании консула

    Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал
Дрожь земли: работает артиллерия
Нерпа не хочет возвращаться в дикую природу
Давайте жить дружно: нерпенок Крошик вернулся к людям
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia