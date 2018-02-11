Иншаков: собака в доме всегда будет маленьким ребенком

"Поведение собаки на 99 процентов зависит от того, какой у нее хозяин. Зачастую собак приобретают в угоду детям. Как правило, ребенок поиграл недели две и забыл про нее. В результате животное оказывается на улице. Не приобретайте собак, не посоветовавшись со специалистами, не поговорив с людьми, у которых эти животные уже есть. Собака в доме – это практически член семьи, только всю жизнь это будет ребенок, так как дети с возвратом начинают ухаживать за собой сами, а животные этим качеством не обладают, поэтому их надо любить", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.



