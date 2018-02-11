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Амина Аншба во время награждения после победы на турнире ITF в Бельгии
Фото из личного архива Амины Аншба

Теннисистка Аншба: моя цель - "Australian Open 2019"

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Оценкой своих спортивных результатов за 2017 год, планами и целями на предстоящий год, а также причинами, вызывающими самые сильные эмоции, с радио Sputnik Абхазия поделилась теннисистка Амина Аншба.

"Я довольна своими спортивными результатами прошлого года. Начинала год с рейтингом 750, а закончила на 390 строчке рейтинговой таблицы. Я приняла участие в пяти финалах на взрослых турнирах в Турции с призовым фондом 15 тысяч долларов, играла также в полуфиналах и четвертьфиналах на турнирах с призовым фондом 25 тысяч долларов в разных европейских странах. В планах на 2018 год в приоритете у меня сейчас работа над улучшением моей физической формы,это поможет мне выступать лучше. Моя цель – сыграть в начале 2019 года на турнире Australian Open — турнире Большого шлема", — поделилась Амина Аншба своими планами со Sputnik Абхазия.  

С сентября 2017 года Амина Аншба завершила участие в теннисных турнирах категории Юниор, войдя в топ-5 в мире в возрасте до 18 лет. Теперь она играет во взрослых женских турнирах.

Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет в 2013 году, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

Также Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).


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