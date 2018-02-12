Гвазава о планах на 2018 год: стремлюсь повысить серию автогонок

"Адекватного предложения не получил в других сериях, решил остаться в Mitjet в 2018 году. Это тот же класс, где я выступал, тот же Кубок России, ничего не меняется. В конце февраля начинаем усердно тренироваться, готовиться к сезону, который начнется в апреле. Думаю, будет интересно. Посмотрим, есть ли шанс выиграть. Я буду стараться сделать все для этого", — отметил автогонщик.

Дмитрий Гвазава подчеркнул, что с каждым годом мотивация у него все выше.

"Я уже задал себе такую планку, ниже которой опускаться нельзя. Если хочу дальше развиваться как спортсмен, переходить в другие серии, то я должен выступать всегда на уровне, чтобы хорошие команды меня заметили и пригласили к себе", — сказал Гвазава.

Также спортсмен сообщил, что вместе с коллегой принимал участие в тестах на машинах класса GT4 в Португалии. Автогонщик выразил надежду на то, что в этом году ему удастся перейти в более высокую серию соревнований.



