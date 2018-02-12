Прядка о крушении Ан-148: возможно, замыкание в системе управления

"Если посмотреть весь полет с самого начала, прослушать запись переговоров пилотов, то когда летчики выруливали на взлетно-посадочную полосу, у них возникла заминка. Они сказали, что через минуту сообщат, едут ли взлетать или заруливать на стоянку. Возможно, что система самодиагностики самолета выдала какие-то показатели, которые они хотели еще раз проанализировать. Но все-таки они решили взлетать. После этого 4 минуты полета все проходило в штатном режиме, мы слышим спокойный голос пилота, все идет нормально. Скорость имела колебания во время набора высоты, но в течение четырех минут они смогли набрать необходимую высоту. После этого пошли перебои, начались колебания высоты. Они потеряли высоту с 1800 метров до 1500, потом пытались набрать. Эти данные зафиксировала система наблюдения за воздушным пространством. Скорее всего, на основе предыдущего анализа подобного происшествия, которое произошло в 2011 году, когда самолет аналогичной конструкции летел из Москвы в Петербург, на высоте 10600 метров с ним стали происходить непонятные вещи. Выяснилось, что было короткое замыкание в электродистанционной системе управления, и самолет начал себя вести непредсказуемо. Лишь по счастливой случайности летчики смогли взять самолет под контроль, но был запас высоты и времени. А здесь летчики не сумели среагировать, так как не было запаса времени, и наступили печальные последствия", — отметил Прядка в эфире радио Sputnik.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение в воскресенье 11 февраля. Связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово.

Все находившиеся на борту упавшего в Подмосковье самолета Ан-148 пассажиры погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.



