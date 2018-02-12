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Беслан Агрба во время ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба: проект "В гостях у диаспоры" расскажет абхазам об этническом ресурсе

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Об итогах работы Москвоской абхазской диаспоры в период с 2015 по 2017 годы, о новых проектах и планах работы на посту главы диаспоры в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал Беслан Агрба.

Беслан Агрба вновь избран главой Московской абхазской диаспоры на состоявшемся 11 февраля в Москве отчетно-выборном собрании общественной организации  РОО “Московская Абхазская диаспора”.

"В ближайших планах диаспоры поддерживать все проекты, которые вели. Мы начали новый интересный проект "В гостях у диаспоры". Это будет серия встреч-интервью, которые мы будем записывать на камеру, размещать на сайте диаспоры. Нам очень хочется, чтобы об интересных абхазах, проживающих в Москве, в России и в других странах, узнавали в Абхазии и понимали, какой этнический ресурс у нас есть. Второй проект – это "Конгресс Абхазо-абазинского народа", у которого появился новый импульс с приходом Муссы Экзекова в эту организацию. Мы будем активно сотрудничать", — отметил Беслан Агрба. 

Беслан Агрба занимает занимает пост председателя правления РОО “Московская абхазская диаспора” с 2011 года.




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