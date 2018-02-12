Агрба: проект "В гостях у диаспоры" расскажет абхазам об этническом ресурсе

Беслан Агрба вновь избран главой Московской абхазской диаспоры на состоявшемся 11 февраля в Москве отчетно-выборном собрании общественной организации РОО “Московская Абхазская диаспора”.

"В ближайших планах диаспоры поддерживать все проекты, которые вели. Мы начали новый интересный проект "В гостях у диаспоры". Это будет серия встреч-интервью, которые мы будем записывать на камеру, размещать на сайте диаспоры. Нам очень хочется, чтобы об интересных абхазах, проживающих в Москве, в России и в других странах, узнавали в Абхазии и понимали, какой этнический ресурс у нас есть. Второй проект – это "Конгресс Абхазо-абазинского народа", у которого появился новый импульс с приходом Муссы Экзекова в эту организацию. Мы будем активно сотрудничать", — отметил Беслан Агрба.

Беслан Агрба занимает занимает пост председателя правления РОО “Московская абхазская диаспора” с 2011 года.