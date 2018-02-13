Бганба: спортивной журналистике Абхазии не хватает профессионализма

"Чего не хватает спортивной журналистике Абхазии? Мне кажется, что нужно лучше разбираться в спорте. Когда я смотрю видео, особенно, когда речь идет о футболе, заметно, что люди не совсем разбираются в этом виде спорта. К работе над такими репортажами нельзя применять те же форматы, как при обычных репортажах. В футболе есть начало и есть конец. Если это атака, то она должна завершиться. Вот этого нам пока не хватает и бывает обидно, что так подается материал", — отметила Мадина Бганба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

13 февраля отмечается Всемирный день радио. Это достаточно молодой праздник, решение о его проведении Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011 году. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Радио Sputnik в рамках празднования Всемирного дня радио присоединилась к проекту ЮНЕСКО "Радио и спорт".



