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Павел Нефидов
© Фото: Facebook/Pavel Nefidov

Нефидов о банковской тайне: понятие в разряде мемуаров

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Для государственных органов ликвидация банковской тайны – это уже давно состоявшийся факт, отметил в эфире радио Sputnik генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

В Европе больше нет банковской тайны, о любом открытом, например, в Швейцарии, счете сразу становится известно налоговым органам, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Все, кто контактирует с банковским сектором экономики, знают, что банки предоставляют полную информацию по требованию государственных органов или регулятора. Первой по этому пути пошла Швейцария несколько лет назад, после того как Swiss Bank был оштрафован американскими властями на сотни миллионов долларов. Для всех остальных это было знаковым моментом", – сказал Павел Нефидов.

По его словам, банковскую тайну пора относить к разряду мемуаров.

"Офшоров, как таковых, уже практически не осталось. После того как Швейцария, а за ней другие юрисдикции, такие как Кипр, стали "прозрачными", это стало вопросом времени: Панама и все остальные так же быстро встали в строй. Поэтому сейчас банковскую тайну надо относить к разряду мемуаров. Существует достаточно эффективная система взаимоотношений налоговиков большинства стран мира, чтобы обмениваться информацией об открытых счетах и транзакциях по этим счетам. Так что мы живем в доме с прозрачными стенами", – отметил эксперт.

 




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