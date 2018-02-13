Мухин о заявлении Пескова: Путин и Трамп обсудили больше, чем заявлено

Заявление пресс-секретаря президента России о том, что между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, в эфире радио Sputnik прокомментировал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Дмитрий Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" заявил о том, что между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не внутренняя атмосфера в США по отношению к России.

"Дональд Трамп сейчас находится в очень узкой ситуации, ему необходимо оправдываться за каждый свой шаг и взгляд, даже за вздох в отношении России. Именно поэтому его администрация, судя по всему, приняла решение, что проще будет рассказать о чем говорили, чем делать загадочное лицо и подвергаться сильным информационным атакам. Понятно что никаких секретов выдано не было, темы довольно общие и я думаю, что Трамп с Путиным обсудили гораздо больше, нежели было брошено в виде информационной кости американской публике", — сказал Мухин в эфире радио Sputnik.



