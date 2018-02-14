Воуба об одиноких людях: создать семью может помешать опыт родителей

"Уже зрелые и все еще молодые люди продолжают жить с родителями. В семье могут быть различные роли отца и матери. Девушку может тормозить роль матери, которую она могла наблюдать, будучи ребенком или формируясь девушкой. Ей может не нравиться роль матери в доме как жены. Это может быть отношение отца к матери, может быть и отношение общества к роли жены. Сейчас очень много обязанностей от мужчины переложено на плечи женщины. Роль отца в семье тоже может оказаться сдерживающим фактором для замужества девушки. Есть отцы, сильные мужчины, которые решают абсолютно все вопросы. В таком случае в пространство девушки уже не проникнуть другому мужчине", — отметила Илона Воуба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Подробности беседы с психологом о проблемах одиноких людей слушайте в подкасте.



