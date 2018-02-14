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Илона Воуба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Воуба об одиноких людях: создать семью может помешать опыт родителей

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Из-за чего молодым людям бывает сложно найти свою вторую половинку, в эфире радио Sputnik в День всех влюбленных рассказала психолог Илона Воуба.

"Уже зрелые и все еще молодые люди продолжают жить с родителями. В семье могут быть различные роли отца и матери. Девушку может тормозить роль матери, которую она могла наблюдать, будучи ребенком или формируясь девушкой. Ей может не нравиться роль матери в доме как жены. Это может быть отношение отца к матери, может быть и отношение общества к роли жены. Сейчас очень много обязанностей от мужчины переложено на плечи женщины. Роль отца в семье тоже может оказаться сдерживающим фактором для замужества девушки. Есть отцы, сильные мужчины, которые решают абсолютно все вопросы. В таком случае в пространство девушки уже не проникнуть другому мужчине", — отметила Илона Воуба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

Подробности беседы с психологом о проблемах одиноких людей слушайте в подкасте. 





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