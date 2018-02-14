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Андрей Малосолов на радио Sputnik.
© Фото: В. Трефилов

Малосолов: Россия удивит гостей Чемпионата по футболу условиями

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О готовности России к Чемпионату мира по футболу в эфире радио Sputnik рассуждает руководитель спортивной редакции "Царьград ТВ" Андрей Малосолов.

"Англосаксы, к счастью, не имеют такого влияния на ФИФА, как на МОК. Посчитайте количество англосаксов, возглавляющих в Олимпийском комитете общие федерации по видам спорта, посмотрите на представительства англичан, канадцев, американцев, австралийцев, новозеландцев и немцев в комиссиях самой ВАДА. В ФИФА такого тотального представительства, к счастью, нет и нет влияния американцев. Там больше превалируют европейцы, в том числе и из Восточной Европы. К сожалению, там не очень много наших, практически их там нет. Стадионы России и инфраструктура на 90 процентов готовы к Чемпионат мира. Страна изменилась. И я, как любитель путешествий, могу сказать, что сейчас даже в самом маленьком, казалось бы, унылом уголке, можно найти и хорошие кафе, и рестораны, и гостиницы. А города Чемпионата мира для европейцев и других гостей будут очень хорошо выглядеть, потому что цены хорошие.  Много хороших инфраструктурных проектов, хорошие дороги, хорошие аэропорты, разработаны логистические цепочки передвижения по нашей огромной стране", — отметил Малосолов в эфире радио Sputnik

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов.





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