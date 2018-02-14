Хинтба о "Пяти вечерах" в Санкт-Петербурге: это был полет в Космос

"Успех был оглушительный. Зал стоял. Единственным спектаклем, на котором на овациях зритель встал, был наш спектакль. Критики, которые там были сказали нам, что такого приема не было ни у кого, хотя, конечно, были очень хорошие спектакли. Был не просто спектакль, а было какое- то безумие, столпотворение. Люди спрашивали лишний билетик в нескольких кварталах от театра. Мы закрывали спектакль, а это очень почтено. Это для нас был, как полет в космос. Мы туда наконец вырвались и благополучно вернулись. Я очень рад, что абхазское театральное искусство звучало в Санкт-Петербурге. Слово «Абхазия» звучало постоянно. Задача, которую мы должны реализовывать – выпускать такие спектакли, которые не только здесь находят отклик, но и за пределами Абхазии, причем в Санкт-Петербурге, где публика очень строгая", — рассказал Ираклий Хинтба.

XIV международный театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти драматурга Александра Володина проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля. Труппе РУСДРАМа выпала честь закрывать фестиваль спектаклем "Пять вечеров".



