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Константин Васильев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Васильев о донорской акции: "Открытой ладонью" даем пример молодежи

Радио
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О благотворительном донорском марафоне, который будет проходить с 15 по 25 февраля в Центральном банке крови при Республиканской больнице Абхазии, рассказал учредитель инициативной группы "Открытая ладонь" Константин Васильев.

"Мы собираем группы по несколько человек на каждый день. Наличие медицинской карты приветствуется, но медработники в любом случае проводят экспресс-анализ и выявляют непригодную кровь. Также  измеряют давление и смотрят на состояние человека. Процедура занимает  не более двадцати минут. Думаю, каждый желающий может приехать как в будни, так и в выходные, пока длится акция. Данной акцией, которая проходит уже второй год, мы хотим не только помочь людям, но и показать пример активной молодежи", — сообщил Васильев.

Информацию о донорской акции "Открытая ладонь" можно получить, позвонив по телефону 7222736.




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