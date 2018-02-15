19:18 15 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Оганес Вардеванян
© Sputnik Aram Nersesyan

Онколог Вардеванян о симптомах злокачественной опухоли

Радио
Получить короткую ссылку
244 0 0

Заведующий отделением лучевой терапии армяно-американского центра здоровья Оганес Вардеванян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказал о том, как определить, что опухоль запущена.

"Для самых распространенных видов опухоли есть скрининговая система: в случае с толстым кишечником — колоноскопия и так далее. Для каждого конкретного случая есть своя скрининговая система", — сказал Вардеванян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения.

По его словам, когда уже есть клиническая сиптоматика, характерная для опухоли, это уже не начальная стадия опухоли.

День детей, больных раком, отмечают 15 февраля ежегодно многие страны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком. 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Виктор Храпунов с супругой Лейлой, архивное фото
    Ждем с нетерпением!

    Зачем бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова с женой, сбежавших в Швейцарию около десяти лет назад, снова вызвали на допрос в Астану?

  • Мужчина тянет бочок с питьевой водой в селе Нарынской области. Архивное фото
    Три месяца чистоты

    Правительство Кыргызстана проведет национальную кампанию "Чистая жизнь" – какова ее цель, и кто примет в ней участие?

  • Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске
    Как не стыдно!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей любви к футболу и подверг жесткой критике выступление национальной сборной.

  • Медицинский работник
    Покажите язык

    В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.

  • Торговая сеть Maxima, архивное фото
    Днем раньше, днем позже…

    Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.

  • Заседание парламента
    Нет доверия!

    Депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова выдвинули персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры.

  • Сотрудники МВД Таджикистана
    Без срока давности

    Сотрудники милиции Таджикистана раскрыли убийство 18-летней давности – задержан 55-летний подозреваемый.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Движение вверх

    Сборная Узбекистана поднялась сразу на пять позиций в обновленном в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) – как ей это удалось?

  • Статуя Евро у здания Европейского парламента
    На части разорваться

    Сокращение европейских субсидий заставляет эстонских политиков думать радикально: один из вариантов сохранения финансирования - разделение страны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

По ту сторону экрана: самые известные кинопары
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Выборы президента России
Выборы президента РФ: голосовать в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia