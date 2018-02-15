Онколог Вардеванян о симптомах злокачественной опухоли

Заведующий отделением лучевой терапии армяно-американского центра здоровья Оганес Вардеванян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказал о том, как определить, что опухоль запущена.

"Для самых распространенных видов опухоли есть скрининговая система: в случае с толстым кишечником — колоноскопия и так далее. Для каждого конкретного случая есть своя скрининговая система", — сказал Вардеванян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения.

По его словам, когда уже есть клиническая сиптоматика, характерная для опухоли, это уже не начальная стадия опухоли.

День детей, больных раком, отмечают 15 февраля ежегодно многие страны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.