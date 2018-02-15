Шашура о "НЕРСЕ": неожиданным стало признание Министерством обороны России

"Военно-тактическая федерация за год работы получила большую популярность за пределами Абхазии, нежели на территории страны. Не знаю, чем это обусловлено. Мы ведем активную деятельность внутри страны, у нас открыта бесплатная детская секция, мы занимаемся общественной деятельностью с детьми из малообеспеченных семей. За пределами республики мы участвуем во всех крупных международных мероприятиях. К нашей радости, они проводятся на территории России. С самого начал мы зарекомендовали себя как дисциплинированная команда, как и полагается абхазским воинам – молодые ребята защищают свой флаг, свой герб, свою республику. Когда начали подводить итог прошлого года, Министерство обороны России неожиданно выдвинуло на лучшее зарубежное подразделение", — рассказал Денис-Вуду Шашура в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Среди достижений "НЕРС" за год — медаль за мужество, 1/8 чемпионата СНГ, лучшее зарубежное подразделение, второе место среди командиров в 2017 году.