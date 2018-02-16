Аршба о развитии экономических связей между Абхазией и Ростовом

В Ростове-на-Дону прошла встреча представителей органов власти Ростовской области с главами дипломатических представительств, аккредитованных в Ростовской области. По приглашению властей региона во встрече принял участие почетный консул Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Адик Аршба. Встреча прошла на площадке Торгово-промышленной палаты региона.

"Было уделено внимание и нашим вопросам. По большому счету они не изменились. За последние 7-8 месяцев, после того как Консульство приступило к работе, движемся в одном направлении. Все замечательно в отношениях между Ростовской областью и нашей республикой в плане культурных, спортивных связей, а единственным направлением, которое у нас хромает, а вернее с хромоты перешло на уверенный шаг, а может быть даже на бег трусцой, является направление экономического сотрудничества. В этом направлении мы и движемся. Мы хотим, чтобы те немногочисленные товаропроизводители из Абхазии, количество которых ежедневно растет, были представлены на ростовском рынке. Есть известный нюанс, что тот объем, который производится в Абхазии, либо потребляется внутри республики, либо не готов удовлетворить потребности федеральных, больших сетей. В Ростове они были бы к месту. Ростовчане традиционно посещают нашу республику не только летом, поэтому помимо любви к природе, у них существует и любовь к определенным видам абхазской продукции. Мы движемся в этом направлении. Открою небольшой секрет, мы хотим перейти от первоначального чернового формата. Есть понимание с руководством Ростовской области, мы подбираем участок в центре Ростова, на котором целенаправленно под наши потребности будем строить здание, значительная часть которого будет посвящена торгово-выставочным площадям с абхазскими продуктами", — рассказал Аршба.