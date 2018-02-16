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Семен Багдасаров. Архивное фото.
© Sputnik. Руслан Кривобок

Востоковед Багдасаров о мнимой мощи турецкой армии

Радио
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Российский востоковед Семен Багдасаров в ходе видеомоста в студии МИА "Россия сегодня" рассказал о значительном скоплении турецких войск на сирийской границе.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, депутат Госдумы V созыва, полковник Семен Багдасаров считает, что на турецко-сирийской границе скопилось огромное количество турецких войск.

"Оказывается, что противотанковые ракетные комплексы советского производства, имеющиеся на вооружении курдов, могут уничтожать считавшиеся до недавнего времени эффективными танки "Леопард 2А4". Турки сосредоточили значительные силы на границе Турции с Сирией. Первоначально говорилось о группировке в 25 тысяч человек. Сюда, конечно, помимо регулярных турецких частей, входят подразделения так называемой "Свободной сирийской армии" и других структур", — отметил Багдасаров.

По словам Багдасарова, турки юлят, указывая, что в операции участвуют шесть с половиной тысяч солдат.

"Во-первых, в операции участвует 6-ой армейский корпус 2-ой турецкой полевой армии. Один только артиллерийский полк, входящий в состав корпуса, составляет порядка 1,5 тысячи бойцов. К операции подключены также подразделения турецкой жандармерии", — утверждает полковник.

"Им противостоят от восьми до девяти тысяч курдских бойцов. Вооружены они в основном стрелковым оружием, минометами и противотанковыми ракетными комплексами "Фагот", "Метис" и "Конкурс" советского производства. Кстати, эти средства показали свою высокую эффективность. Оказывается, советскими "Фаготами" можно подбить немецкие танки "Леопард 2А4", находящиеся на вооружении турецкой армии", — подытожил эксперт.





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