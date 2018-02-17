Дробиз: русская водка лучше модного импортного алкоголя

Эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радио Sputnik Молдова о том, почему крепость настоящей водки должна быть именно 40 градусов.

"Обычно приписывают первородство рецепта Менделееву, но я думаю, что к водке он никакого отношения не имеет. Он просто вывел идеальное соотношение спиртоводочного раствора. Пришел к выводу, что при 40 градусах водно-спиртовой раствор хорошо растворяется", — отметил Вадим Дробиз на радио Sputnik Молдова

По мнению эксперта, Россия самая передовая страна в вопросах водочного производства. С середины ХIХ века появился способ ректификации (очистки спирта).

"И Россия была единственной страной, которая перешла на самые передовые технологические, технические рельсы. Страны Европы, США остались на уровне дистилляции. Почему модны до сих пор виски, ром, джин, текила? Ведь это продукты, которые содержат максимум вредных веществ", — сообщил эксперт.