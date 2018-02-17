21:08 17 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Роман Билецкий
© Фото: из личного архива Романа Билецкого

Билецкий: худеть на тренировках помогут лишь правильные нагрузки

Радио
Получить короткую ссылку
1 0 0

Профессиональный тренер одного из крупных фитнес-центров Кишинева Роман Билецкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему многие часами "потеют" в зале, а результат для фигуры – ноль.

Многим известна популярная картинка из жизни, когда полный человек старается усиленно заниматься спортом, часами "пропадает" в фитнес-центрах, а результата не видно: проклятые лишние килограммы, облепившие живот, талию, бока и ноги не уходят и упорно "цепляются" за человеческий силуэт.

Однако упорно занимающийся в зале полный человек, которому стараются помочь и тренеры, и другие, более опытные в спортивных нагрузках посетители "качалки" — это одна реальность. Другая — когда такой любитель спорта возвращается домой и буквально нападает на холодильник со всем его содержимым, отъедаясь за тренировку, на которой он "исстрадался", и набирая калорий еще на день вперед.

О том, как правильно питаться и тренироваться, чтобы через несколько месяцев видеть результат и гордиться более стройным силуэтом, в эфире радио Sputnik Молдова рассказал профессиональный тренер одного из крупных фитнес-центров Кишинева Роман Билецкий. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участница бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро
Неделя в объективе: битва апельсинов и карнавал в Рио
Золовкины посиделки: готовим блинный торт
Золовкины посиделки: готовим блинный торт
Выборы президента России в Абхазии: куда идти голосовать
Выборы президента России: куда идти голосовать

Соцсети

Sputnikabkhazia