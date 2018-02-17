Билецкий: худеть на тренировках помогут лишь правильные нагрузки

Однако упорно занимающийся в зале полный человек, которому стараются помочь и тренеры, и другие, более опытные в спортивных нагрузках посетители "качалки" — это одна реальность. Другая — когда такой любитель спорта возвращается домой и буквально нападает на холодильник со всем его содержимым, отъедаясь за тренировку, на которой он "исстрадался", и набирая калорий еще на день вперед.
О том, как правильно питаться и тренироваться, чтобы через несколько месяцев видеть результат и гордиться более стройным силуэтом, в эфире радио Sputnik Молдова рассказал профессиональный тренер одного из крупных фитнес-центров Кишинева Роман Билецкий.